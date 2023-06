O que é o euro digital?

Em que consiste essa proposta?

A ideia será criar uma forma de pagamento eletrónico que qualquer pessoa poderá utilizar na área do euro. O objetivo é permitir a criação ou de um cartão específico ou de uma aplicação de telemóvel para pagar em euros digitais.

Então poderá ser algo tipo MBway?



Sim, tudo indica que será algo do género o que permitiria fazer pagamentos sem recurso ao numerário em qualquer país da zona euro.

E onde é que poderemos usar o euro digital? Apenas na zona euro?

Sim, de acordo com as informações disponíveis será esse o objetivo: uma plataforma online ou cartão para pagamentos nos países que têm o Euro como moeda. Por exemplo, a Suécia, que faz parte da UE, não usa o euro. Fora do Espaço europeu não deverá ser mesmo possível utilizar esse novo mecanismo caso venha mesmo a ser aprovado.

Mas por que razão haverá necessidade de criar essa moeda digital europeia?

Bruxelas diz ser uma forma de responder à crescente procura de pagamentos eletrónicos seguros e fiáveis. Um euro digital terá também como objetivo promover a concorrência e a eficiência no setor de pagamentos europeu.

E vai substituir as notas e moedas?

Não. Um euro digital complementaria as notas e moedas de euro, não as substituiria. O numerário continuará a estar disponível na área do euro.

Esse pagamento eletrónico não será uma forma de rastrear comportamentos? Como vão ser tratados os dados?

As autoridades garantem não haver interesse em recolher dados de pagamento de utilizadores individuais, rastrear comportamentos de pagamento ou partilhar esses dados com agências governamentais ou outras instituições públicas. Fica, pelo menos, a garantia.