Eurodeputados defendem metas ambiciosas na COP27

Os membros do Parlamento Europeu defendem uma abordagem "ambiciosa" e a criação de um "mecanismo de compensação" por perdas e danos resultantes das alterações climáticas.

Uma delegação de eurodeputados chegou esta segunda-feira a Sharm el-Sheikh, no Egipto, para se encontrar com os principais negociadores na Cimeira do Clima das Nações Unidas que decorre até 18 de novembro.

Na sua posição sobre a Cimeira, aprovada em outubro, os eurodeputados instam os países - sobretudo do G20 e da União Europeia - a reforçarem os seus objetivos climáticos para 2030, a fim de limitar o aquecimento global em conformidade com o Acordo de Paris.

O Parlamento Europeu defende também que seja respeitado o compromisso anual de financiamento da ação climática no valor de 100 mil milhões de dólares e que os fundos comecem a ser desembolsados já em 2022. Os parlamentares consideram que os países desenvolvidos devem assegurar esse objetivo de financiamento da luta contra as alterações climáticas.