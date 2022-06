Frota de combate a incêndios da UE operacional a partir de hoje

A Comissão Europeia anunciou esta quarta-feira que a frota de aeronaves de combate a incêndios da UE "estará operacional a partir de hoje para ajudar os países europeus a combater os incêndios florestais durante a época alta" deste ano.

A frota é composta por 12 aviões de combate a incêndios e um helicóptero. Estarão estrategicamente posicionados na Croácia, França, Grécia, Itália, Espanha e Suécia, prontos para intervir em qualquer Estado-membro da UE se necessário, explica o executivo comunitário, em comunicado.

A frota consiste em dois aviões da Croácia, dois de França, dois aviões e um helicóptero da Grécia, dois aviões de Espanha e dois da Suécia.

Esta frota faz parte do RescEU, uma reserva europeia de recursos para dar resposta a situações de emergência no âmbito do Mecanismo de Proteção Civil do bloco comunitário. É financiado pela UE e pretende reforçar e coordenar as capacidades nacionais de resposta.

Para além da frota aérea, há igualmente mais de 200 bombeiros e equipamentos técnicos enviados pela Bulgária, Finlândia, França, Alemanha, Roménia, e também da Noruega, que estarão posicionados na Grécia por forma a dar apoio imediato aos socorristas nacionais durante a época de incêndios florestais.

A Comissão deixa o alerta para os riscos de fogos durante o verão. "As previsões científicas para a época de incêndios florestais deste ano indicam riscos mais elevados do que a média para a Europa Central e o Mediterrâneo no seu conjunto. Em particular, os meses de verão tenderão a ser mais quentes e mais secos do que nos anos anteriores", diz o executivo comunitário no comunicado.