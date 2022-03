"Nenhum chanceler alemão pode sobreviver politicamente à perda da Ucrânia"

No dia 23 de Fevereiro, véspera do início da operação militar russa na Ucrânia, existia uma Europa que ainda incluía a Rússia. Hoje isso já não acontece, sublinham os analistas Carlos Gaspar e Sandra Fernandes, concordando que esta guerra mudou a relação entre a União Europeia e a Rússia.

"Concluímos que a relação da Rússia com a Europa e com o Ocidente falhou no pós-guerra fria. É preciso redesenhar essa relação e isso mudará a geopolítica europeia. Ainda não temos a capacidade de perceber que redesenho vai ser esse. Mas a Europa de 23 de Fevereiro já não é a Europa de hoje", afirma Sandra Fernandes, investigadora da Universidade do Minho, no recente debate no programa "Da Capa à Contracapa" da Renascença.

Carlos Gaspar assinala o braço forte das sanções contra a Rússia e um impacto decisivo na capacidade económica de Moscovo, dando como exemplo as sanções contra o banco central russo "extremamente fortes e inéditas" e que significam "a falencia a curto prazo da Rússia". Num plano mais particular, o investigador do Instituto Português de Relações Internacionais deixa entender que a posição específica da Alemanha nesta guerra terá sempre repercussões importantes em Berlim.



"A União Europeia não é neste momento muito importante. Mas não há nenhum chanceler alemão que possa sobreviver politicamente se tiver perdido a Ucrânia", afirma Gaspar. Já para Sandra Fernandes, estão em curso alterações significativas nas políticas europeias de defesa e de energia "que vão demorar algum tempo a fazer efeito".



No caso específico da área militar, a especialista em relações internacionais da Universidade do Minho sublinha que a União Europeia está a tentar ser um actor mais credivel com o objectivo de uma "soberania estrategica" sugerida na Presidência francesa da União Europeia. A defesa continental assenta muito no papel da NATO e a Aliança Atlântica "está mais unida e forte do que jamais esteve no passado, ao contrário do que queria o presidente Putin", complementa Carlos Gaspar que aconselha "cabela fria " na NATO face a eventuais escaladas do conflito para a dimensão nuclear.