O que fica do debate das rádios?

O debate das rádios, o último desta campanha eleitoral, ficou marcado pela ausência de Rui Rio e André Ventura. António Costa participou, mas chegou atrasado.

Educação, energia nuclear, o duelo entre as maiorias de direita e de esquerda, um “Governo à Guterres” ou “o chamado Governo do pântano” (de acordo com o CDS) - foram muitos os temas abordados ao longo das duas horas do debate.

Neste episódio de "Em Nome do Voto", ouvimos ainda a análise de José Alberto Lemos e falamos de regionalização com dois autarcas, Luísa Salgueiro, presidente da Câmara de Matosinhos e da Associação Nacional de Municípios e Ribau Esteves, presidente da Câmara de Aveiro.

Ainda a análise do eco do debate nas redes sociais, com o investigador Nuno Palma, do Media Lab do ISCTE.