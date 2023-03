Tensão entre China e EUA pode significar uma mudança de paradigma nas redes sociais?

As vantagens já sabemos que são mais que muitas, contudo, nos últimos tempos, temos vivido tempos conturbados que nos obrigam a refletir sobre as suas desvantagens.

Este efeito de aldeia global vive-se em todos os cantos do mundo e em todos os setores da sociedade. É de destacar o particular contributo que canais como as redes sociais têm para este efeito, dado que contribuem ativamente para a proximidade entre pessoas à distância de um login.

De há uns anos para cá, a expressão globalização faz parte do nosso dia a dia. Nunca fez tanto sentido pensar no mundo como uma aldeia global que liga indivíduos através das novas tecnologias da comunicação que crescem exacerbadamente face à dimensão do nosso planeta, como defendia o filósofo Marshall McLuhan.

Interessa-me analisar este caso na ótica do marketing e dos seus consumidores, mais do que as questões geopolíticas que podem estar aqui presentes e que tornam esta reflexão uma tarefa mais árdua.

Quando se refere a importância e os benefícios das redes sociais para uma determinada organização, é importante compreender que uma das suas vantagens competitivas é a quantidade de informação que esta tem sobre o seu consumidor.

Esta informação é convertida em dados que não só trazem a si a capacidade de campanhas pagas que originam ainda mais negócio, como também permitem um nível de segmentação que no passado era uma mera ilusão. Por exemplo, sabe-se os interesses, a localização, a idade, ou até mesmo os padrões de consumo dos utilizadores.

Contudo, ao aceder-se a esta quantidade de dados de milhões de pessoas é importante refletir-se sobre o compromisso que as marcas têm de ter na proteção destes dados. Se por um lado estes podem ser usados, consciente ou inconscientemente, com a melhor das intenções, por outro podem ter finalidades menos éticas ou claras.

Ora, um exemplo claro deste uso inapropriado de dados é o uso dos dados provenientes do TikTok que é de propriedade chinesa. São mais do que conhecidas as tensões entre os Estados Unidos da América e a China, e sobre esse tema há certamente outros autores que escrevem com muito mais propriedade.

O que se pretende explorar nesta minha análise, é identificar qual a consequência para uma organização e para os elementos de uma sociedade que um desentendimento entre dois países possa desencadear a proibição e consequente ilegalização de uma rede social?

Esta pergunta força a contextualização necessária para a sua total compreensão. Nos últimos tempos foi proibida a utilização do TikTok a todos os colaboradores da Comissão Europeia, do Conselho Europeu, do Parlamento Europeu e da Casa Branca. Foi também votado favoravelmente pela comissão dos negócios estrangeiros da Câmara dos Representantes nos EUA a aprovação do projeto de lei que permite ao Presidente Joe Biden proibir o TikTok e outras aplicações de propriedade chinesa.