A COP28 e os novos rumos do PSD

No plano interno, o social-democrata Pedro Duarte e o socialista Carlos Zorrinho debateram os desafios da liderança de Luís Montenegro com legitimidade reforçada após o congresso do último fim de semana do PSD.

A este painel juntou-se o eurodeputado do PCP João Pimenta Lopes para debater as expetativas em torno da COP28 que começa esta quinta-feira no Dubai