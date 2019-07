Tentações à direita

As sondagens apontam para resultados muito fracos dos partidos à direita nas eleições de 6 de outubro. Mesmo para quem não seja simpatizante destes partidos, PSD e CDS, esses resultados, a confirmarem-se, seriam negativos para a saúde da democracia portuguesa. É que uma democracia saudável não dispensa uma oposição forte.

E também não seria positiva uma eventual revisão constitucional ditada apenas pela esquerda, caso esta conseguisse dois terços dos lugares no parlamento. Nem um tribunal constitucional com uma grande maioria de juízes de esquerda.

Perante tais riscos e a aparente incapacidade das lideranças partidárias à direita do leque político para atrair votantes, há quem sugira um populismo de extrema-direita como via para melhorar as perspetivas eleitorais dos partidos em causa. É uma tentação que tanto Rui Rio como Assunção Cristas têm rejeitada sem equívocos, felizmente: ambos defendem que os seus partidos pertencem à direita democrática.

Mas a pressão de alguns militantes ou simpatizantes poderá acentuar-se no sentido da aproximação à extrema-direita não democrática. A qual, entre nós, não consegue ter expressão eleitoral que se veja.

É significativo que tenha aparecido no “Observador” um artigo, assinado por Gabriel Mithá Ribeiro, a defender que PSD e CDS passem a ter um “discurso sociológico autónomo”. Isto é, o discurso de ódio racista e nada democrático de Trump, Bolsonaro e da chamada Nova Direita Europeia, na qual pontificam Salvini, Marine Le Pen, etc. A “alt-right” em Portugal? Não, obrigado.