Vêm aí os russos

A roda andou pela primeira vez em Nyon para os clubes portugueses e, na Liga dos Campeões Europeus, os dados estão lançados para o Futebol Clube do Porto.

Coube em sorte aos dragões defrontar uma equipa russa, aparentemente pouco conhecida, mas que pode vir a tornar-se num sério obstáculo para o vice-campeão português.

O Krasnodar não foi o adversário mais apetecível para os portistas. Havia outros certamente mais recomendáveis como o Club Brugge, Basaksheir ou o Lasz Linz.

Mas, porque não se tratou de bolas quentes ou bolas frias para ajudar a uma escolha mais conveniente, o calendário está estabelecido, não pode ser alterado e, por isso, há que avançar sem receio e com muita determinação.

O Krasnodar é um clube com curta história. Fundado em 2008, portanto com apenas 11 anos, participa pela primeira vez na principal competição europeia da UEFA, como prémio do terceiro lugar alcançado no último campeonato da Rússia.

A sua ambição maior será, portanto, inscrever o seu nome na Champions de forma positiva superiorizando-se, para já, ao Futebol Clube do Porto.

A equipa portuguesa tem, no entanto, argumentos de peso suficientes para não deixar alimentar este sonho dos russos.

É verdade que o Krasnodar estará muito mais rodado quando em 7 de Agosto receber os dragões em jogo da primeira mão da terceira pré-eliminatória pois, por agora, já leva duas jornadas disputadas no seu campeonato, com uma vitória e uma derrota, mas o bicampeão europeu merece ser apontado como o grande favorito, sendo natural a sua chegada ao play-off com a ambição de entrar a seguir na fase de grupos.

Mesmo estando ainda na fase de construção da sua nova equipa o Futebol Clube do Porto tem razões para admitir a sua qualificação, ainda que considerando as dificuldades que se lhe apresentam no caminho…