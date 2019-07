Bancos online, a nova moda do mundo financeiro

Abrir uma conta bancária pode ser um verdadeiro desafio. Implica deslocar-se ao banco, enfrentar a fila de espera que pode levar horas e, claro, preencher os indispensáveis e numerosos papéis. E como os bancos só estão abertos ao público até às 15h00, pode ser um dia perdido para tratar do assunto.

Em vez de duas ou três horas na dependência bancária, pode dar todos os passos para abrir uma conta bancária na internet, em menos de meia hora. Ou seja, menos três a seis vezes o tempo que demoraria num balcão tradicional.

Mas há um outro fenómeno a acontecer no universo das contas online, as “fintech” - empresas inovadoras que otimizam os serviços do sistema financeiro, com custos inferiores em relação às instituições tradicionais.

O Revolut tem cerca de três milhões de clientes na Europa, e já superou os 100 mil em Portugal.

Todos os dias, o Revolut conquista entre 300 e 400 novos utilizadores, que também podem abrir uma conta através da aplicação em poucos minutos, podem fazer transferências internacionais gratuitas, trocar dinheiro em 24 moedas e gastar dinheiro com cartões de crédito em 150 países sem pagar comissões.

O próximo passo do Revolut é a concessão de crédito, mais rápido e mais barato do que nos bancos tradicionais.

É apenas um exemplo de como poderá ser o futuro da banca em Portugal. Simples, mais intuitiva, mais acessível até nas taxas e nas comissões.