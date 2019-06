Diálise paga por doentes com mais de 70 anos: um exemplo inapropriado para uma questão ética essencial

A Sra. Dra. Manuela Ferreira Leite num recente programa televisivo defendeu entender que os doentes com mais de 70 anos que necessitem de tratamentos de hemodiálise os devem pagar. De facto, não podemos deixar de sublinhar a importância e a pertinência de discutir este assunto, mas, temos infelizmente que concordar que o exemplo foi inapropriado e, de alguma forma, prejudicial a um debate ético sério.

A questão das prioridades em saúde sendo, evidentemente, uma questão incómoda e eventualmente sempre eticamente ferida é algo que não podemos deixar de considerar urgente e pertinente.



Este assunto, inclusivamente, está, entre outros, como um dos determinantes históricos do aparecimento da bioética como área crucial do pensamento. Nos Estados Unidos em Seatle, em 1961, quando surge a hipótese de dialisar doentes renais, é fácil imaginar que a técnica, pela sua complexidade e pelos custos envolvidos, não poderia ser disponibilizada a todos os que dela necessitavam. Assim, esta Comissão, designada como the God´s Committee, teria de decidir quem beneficiaria da técnica e iria viver e, por outro lado, os que ficariam sem acesso a esta nova tecnologia e, por isso, iriam morrer. Se por um lado podemos compreender o uso do termo Deus, como aquele que tem o potencial para “dar ou tirar” a vida, não entendemos, por certo esta lógica ligada a Deus como aquele que escolhe numa lógica da utilidade das pessoas e não pelo seu valor intrínseco.

Esta Comissão constituída por sete pessoas, incluía médicos, líderes políticos e cidadãos, tinha como objectivo, desenvolver os critérios para a alocação deste bem escasso. Um artigo publicado na altura na Time “Medical Miracle or Moral Burden of a Small Committee: they decide who lives, who dies”(*) com excertos das reuniões que revelam, de uma forma impressionante, a dificuldade, a complexidade e, também o enviesamento ético, baseado essencialmente numa perspetiva utilitarista ligada ao valor social, destas decisões. Assim, mesmo considerando que a diálise tem um peso significativo nos gastos em saúde, é hoje, eticamente consensual que as mesmas devem estar disponíveis para todos os que possam realmente beneficiar do seu uso. No entanto, tendo em consideração os custos associados aos cuidados da saúde (p.e. as novas terapias oncológicas) teremos, por certo, de estabelecer prioridades e fazer escolhas que são, sem dúvida, difíceis e trágicas.