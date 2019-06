PPP na saúde. "É estranho que parte da esquerda esteja contra hospitais que funcionam bem"

O comentador da Renascença Henrique Raposo considera "estranho que grande parte da esquerda - PCP, Bloco e mesmo parte do PS - estejam contra hospitais que funcionam bem, que são apreciados pela população e pelos autarcas locais das suas cores políticas".

Henrique Raposo comentava assim as negociações em torno da Lei de Bases da Saúde e as questões relacionadas com a possibilidade de existirem parcerias público-privadas (PPP) nas área da saúde.

"É uma cruzada ideológica sem qualquer tipo de racionalidade política e de desrespeito democrático pelas populações locais", diz Raposo.

Já Jacinto Lucas Pires considera "excessivo" que o Bloco de Esquerda insista que a Lei de Bases ponha de parte a hipótese de PPP's na área da saúde.

"Acho legítimo que o Bloco não queira a gestão privada de um serviço público, o que não me parece certo é essa possibilidade estar excluída de uma Lei de Bases", acrescenta.