Águia foge do ninho

Não será o desfecho que a grande maioria dos benfiquistas esperavam e muito menos desejavam. Mas a verdade é que a voz do dinheiro soou mais alto e mais forte e parece não haver nada a fazer.

Ontem à noite, entre nós as grandes manchetes centravam-se na “notícia em primeira mão” de que o negócio de João Félix estava fechado, tendo-se inclusive chegado a uma informação mais definitiva segundo a qual o cheque de 120 milhões já havia dado entrada nos cofres da Federação Portuguesa de Futebol.

Mais prudente, a comunicação espanhola, sem chamar o assunto para os seus espaços mais destacados e, bebendo muito de fontes de jornais portugueses, apresentava-se mais prudente, anunciando, no caso de a Marca que “a transferência está iminente”, e a questão só ficará arrumada “este martes”, como referia o diário AS.

Seja como fôr, o destino do jovem e promissor futebolistas parece estar traçado e, na próxima temporada, havemos de ver certamente João Félix envergando a mesma camisola que outro português, Paulo Futre, um dia vestiu para se cobrir de sucesso e encaixar muito dinheiro, embora censurado por não ter optado por um outro clube de dimensão superior, a justificar então já a sua condição de campeão europeu.

João Félix fez, entre nós, meia temporada fulgurante confirmando o acerto da aposta de Bruno Lage em transformá-lo na primeira figura do Benfica. E foi a partir daí que se desencadeou a cobiça dos grandes potentado europeus.

De nada valeu a Vieira colocar a fasquia num ponto que chegou a parecer inatingível.

A partir do momento em que o jogador e quantos o rodeiam apostaram em procurar outras paragens não havia nada a fazer.

Pergunta-se: é demasiado cedo para iniciar esta aventura? Não seria melhor para todos o “estágio” de pelo menos mais um ano no Benfica? E porque não optar por um clube com outra dimensão no panorama europeu?

Tudo isso pode ser muito certo, mas também poderá não ser muito seguro

O futebol é, hoje mais do que nunca, o momento. E este, para João Félix, é o momento.

Seria estultícia não o aproveitar.

Depois se verá se foi a aposta certa no tempo certo.