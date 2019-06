"Eucaliptos não são a principal causa dos incêndios, tem a ver com a incúria"

O comentador da Renascença Henrique Raposo não vê razão para culpar apenas os eucaliptos. "É muito fácil diabolizar os eucaliptos, mas os dados dizem que os eucaliptos não são principal causa dos incêndios, tem a ver com a incúria".

O comentário surge a propósito da notícia que refere que na zona de Pedrógão Grande, atingida há dois anos por grandes incêndios, os eucaliptos estão a crescer descontroladamente.

Henrique Raposo considera ainda que, em matéria de prevenção de incêndios, o Estado é o primeiro a não dar o exemplo certo. "Tenho visto muitas estradas nacionais que me fazem lembrar a estrada da morte, rodeadas de árvores com as copas a formar um cone, à espera da primeira fagulha", adverte.

Já o escritor Jacinto Lucas Pires reconhece que têm sido dados alguns passos nesta matéria, mas diz que avanços têm de ser mais rápidos. "É um daqueles casos em que temos de resolver tudo ao mesmo tempo", diz.