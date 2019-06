Portugal está preparado para os incêndios? “Deus queira que continue a chover”

À entrada para mais uma época de incêndios, e a poucos dias do segundo aniversário dos fogos de Pedrógão Grande, Castanheira de Pera e Figueiró dos Vinhos, a Renascença promoveu o debate sobre a reforma que o Governo lançou na sequência dessa tragédia.



O Em Nome da Lei desta semana debate a nova (e polémica) Lei Orgânica da Proteção Civil e em que ponto está a reforma do sistema de prevenção e combate.

“O que não faz sentido é o Governo agora criar um conjunto de responsabilidades no ICNF, apesar de não lhe dar capacidade nem meios para isso, na GNR, apesar de não terem os meios preparados a tempo, e chegarmos a este período do ano e, pelo terceiro ano consecutivo, os meios aéreos que estão previstos na diretiva operacional nacional metade não estão disponíveis”, critica Duarte Marques, do PSD e um dos signatários do pedido de apreciação parlamentar desta nova Lei Orgânica da Proteção Civil.

“Isto é uma irresponsabilidade. Deus queira que continue a chover, porque se formos a contar com a capacidade de programação e planeamento do Governo e da Secretaria de Estado da Administração Interna, os portugueses não estão a salvo”, sublinha Duarte Marques, que acusa ainda o GOvenro de se ter esquecido da segurança das populações no que diz respeito à nova divisão territorial, só para tentar captar mais dinheiro da União Europeia.

O presidente Observatório Técnico Independente, criado pela Assembleia da República, também esteve no debate, onde apontou incoerências e atrasos na preparação para os incêndios. Francisco Castro Rego lembra que o Observatório foi criado para acompanhar e avaliar a reforma, mas diz que é difícil avaliar o que ainda não existe.

"A peça central é a avaliação do sistema, e a avialiação do sistema ocnduz a determinadas propostas de alteração. No fundo a não concretização dessas propostas é que nos está a perturbar, porque sem um plano geral nós ficamos um bocado descalços, porque não há essa base fundamental", diz.