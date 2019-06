​A final é possível

Convém não esquecer duas realidades: a primeira, e sem dúvida a mais importante, é que a seleção da Suíça não estará hoje à noite, no estádio do Dragão, apenas para participar mas sim para ganhar; depois, recorrer à memória recente para, através dela, evocar as dificuldades que o nosso adversário de hoje tem causado aos comandados de Fernando Santos.



O histórico não é favorável a Portugal. É verdade, mas as estatísticas não jogam, pelo que cada novo jogo pode abalar, em qualquer momento, essa ideia que alguns teimam em destacar com frequência para fazer prevalecer ideias nem sempre condizentes coma a realidade.

Ganhar o desafio de hoje pode ajudar a reescrever a história.

Depois de ter conquistado o Euro de 2016, a nossa principal representação não teve capacidade para fazer valer essas credenciais no Mundial que teve lugar dois anos depois. Agora, trata-se da Liga das Nações, cuja história vai ser tirada do berço hoje e no próximo domingo.

É bom recordar que esta nóvel competição viu a luz do dia a partir de um estudo e proposta portuguesa que a UEFA transformou em realidade e que agora Portugal tem possibilidades de ganhar.

Fernando Santos tem qualidade reconhecida ao seu dispor, mas só logo à noite se saberá como e onde o selecionador nacional vai colocar os jogadores que escolher.

E mesmo tendo em conta que a temporada vai longa e que muitos dos selecionados mais desejariam estar a gozar na praia as delícias de um verão antecipado, acreditamos que vai ser possível um bom espetáculo e melhor resultado dele decorrente. E do público também se espera um contributo especial no estádio do Dragão na noite desta quarta-feira.

Nem valerá a pena recordar que os clubismos não podem ter lugar num anfiteatro onde apenas poderá ser erguida a bandeira nacional.