Como é que a agricultura se pode adaptar às alterações climáticas?

No Alentejo, a Herdade da Ribeira Abaixo gerida pela Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa é o enorme laboratório que alberga o LIFE Montado Adapt – um local onde se procuram soluções, por exemplo, para impedir que o sobreiro continue a morrer em algumas zonas do Alentejo.

O sobreiro é uma espécie protegida e consegue adaptar-se às alterações climáticas.

A alteração genética das plantas é a melhor ferramenta para garantir a adaptação a estas mudanças – é isso que se faz na estação nacional de melhoramento de plantas em Elvas.

Na vinha, as secas prolongadas, as altas temperaturas e as chuvas intensas num curto período de tempo estão já a ter impacto, nomeadamente na cor do vinho e na acidez.

O clima é um dos principais fatores que determina a produtividade da videira. Nesta altura, as regiões mais afetadas são o Douro superior, a zona de Foz Coa e o sul do Alentejo, onde o balanço hídrico é mais negativo.