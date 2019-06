Ética, valores e política. Onde ficam as instituições?

Com os novos desafios colocados pelas tecnologias, pela biomedicina e pela inteligência artificial, será que as normas éticas e os valores sociais consagrados pelos regimes parlamentares democráticos se tornaram insuficientes?

Esse é o tema que reúne, este sábado, no Pavilhão Carlos Lopes em Lisboa, vários especialistas, portugueses e estrangeiros, em ciências sociais e políticas.

Trata-se de mais uma conferência do ciclo “Ao Encontro dos Portugueses”, que celebra os 10 anos da Fundação Francisco Manuel dos Santos.

Por isso, esta semana, o Da Capa à Contracapa dedica-se ao tema “Ética, Valores e Política”. Para tal convidou o investigador João Cancela e o estudioso e especialista António Costa Pinto.

João Cancela participou num estudo que vai ser apresentado no encontro sobre as Instituições e a Qualidade da Democracia: Cultura Política na Europa do Sul.

Neste programa, espaço ainda para a análise da crise de confiança dos cidadãos nas instituições políticas – um debate bem atual, tendo em conta os resultados apresentados pelos portugueses nas últimas eleições europeias.