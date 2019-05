Utilize o seguinte código HTML para publicar este audio no para o seu blog ou página pessoal:

São Bento à Sexta

No rescaldo das europeias

31 mai, 2019

A semana foi de rescaldo (ou mesmo de ressaca) das eleições europeias. É tempo de ver em cada partido onde se ganhou e perdeu, o que correu mal e o que correu ainda pior, o que é preciso mudar rapidamente porque as legislativas já estão ao virar das férias. E no São Bento à Sexta desta semana também fazemos esse deve e haver com a equipa de Política da Renascença: Eunice Lourenço, Paula Caeiro Varela e Susana Madureira Martins.