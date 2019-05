O melhor do ano

Não há grande divergência a nível global quanto à escolha daquele que foi o melhor jogador de futebol da temporada que agora chega ao fim.

Bruno Fernandes é uma escolha consensual, muito embora existam opiniões mais favoráveis à escolha de outros companheiros seus de profissão.

Olhando para o GoalPoint, uma startup especializada em análise estatística de futebol, e com base em diversos pressupostos, é essa a constatação.

O médio-campista do Sporting Clube de Portugal foi a figura principal, destacando-se o facto de com 32 golos marcados ter sido o jogador com maior rendibilidade nas principais ligas europeias, e protagonista de uma regularidade exibicional pouco comum nas competições em que participou.

João Félix e Rafa Silva, ambos do Sport Lisboa e Benfica, ocupam os outros dois lugares no pódio instituído pela publicação a que antes fizemos referência, referência perfeitamente ajustada à qualidade do trabalho de ambos, e do forte contributo que prestaram à sua equipa na conquista do campeonato nacional.

Bruno Fernandes tornou-se uma referência nos últimos meses sob a condução de Marcel Keizer, que lhe concedeu uma ampla liberdade de movimentos e a qual soube aproveitar de forma excelente em todos os sentidos.

Está agora a um passo de poder prestar também o seu contributo à seleção portuguesa no difícil jogo que tem pela frente já no próximo dia 5 de junho frente à formação da Suíça, na final four da Liga das Nações.

E depois disso, o seu futuro é uma incógnita. Cobiçado por alguns dos mais importantes emblemas europeus, dificilmente prosseguirá a sua carreira m Alvalade, donde saíra após a lamentável invasão de Alcochete, mas onde regressou mercê da intervenção de Sousa Cintra, quando membro da comissão de gestão que governou o clube no período mais negro da sua história.

Por cá ou lá fora, Bruno Fernandes será sempre um jogador que constituirá um regalo para os olhos de todos quantos gostam verdadeiramente de futebol.