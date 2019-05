O comentador da Renascença Henrique Raposo considera que o "futebol em Portugal tornou-se irrespirável".

O comentário surge a propósito da iniciativa da claque do Futebol Clube do Porto, Super Dragões, que exibiu durante o jogo de sábado uma tarja gigante na qual se vê os árbitros equipados à Benfica, assim como o primeiro ministro António Costa e com a legenda: "Campeões nacionais 2018/19".

No espaço de debate do programa "As Três da Manhã", os benfiquistas Henrique Raposo e Jacinto Lucas Pires mostraram-se satisfeitos com a conquista do título de campeão por parte do Clube da Luz, mas reconhecem que o desporto-rei apresente uma realidade diferente daquela que consideram que seria desejável.



"A semana passada estive a falar com um dos poucos jornalistas desportivos em Portugal que faz investigação e aquele rapaz todos os dias é ameaçado de morte", diz Henrique Raposo, acrescentando que os espaços de comunicação social ligados ao desporto "estão cheios de mensagens de ódio". "Essa tarja é a representação visual desse ambiente", diz.

Na mesma linha, o escritor Jacinto Lucas Pires considera que "este presidente não está à altura do Benfica" e que "o Benfica merece alguém digno e com outra postura". Lucas Pires garante que, festejos do título, gostou mais de ouvir o treinador Bruno Lage. Jacinto Lucas Pires considera que Lage "foi um revolucionário sereno".