A China, Portugal e a Europa: relações de séculos, de história e de cultura, mas também de trocas comerciais e de negócios. Em 2019 celebram-se também os 40 anos do restabelecimento de relações diplomáticas entre Portugal e a China e os 20 anos da Região Administrativa Especial de Macau. Que desafios económicos se colocam hoje? Como será o futuro das relações entre a China e Portugal tendo o resto da Europa em pano de fundo? Descubra nesta emissão do Da Capa à Contracapa.

Fernanda Ilhéu, economista, Professora de Marketing Estratégico e Marketing Operacional no Instituto Superior de Economia e Gestão. É especializada em temas como a Internacionalização das empresas portuguesas para a China, factores de competitividade; Comportamento do consumidor chinês; Importância do Branding na China; Aspectos culturais do negócio na China; Relações económicas entre a China e os Países de Língua Portuguesa, eventuais vantagens das empresas portuguesas na realização de parcerias nestes negócios. É presidente da Associação Amigos da Nova Rota da Seda.

O nosso outro convidado é Álvaro Augusto da Rosa, licenciado em Engenharia electroténica, fez o Mestrado de Ciências Empresariais, é doutorado em Gestão estratégica e desenvolvimento empresarial pelo ISCTE onde dá aulas e faz investigação nas áreas da qualidade, estratégia e gestão intercultural. É investigador da Business Research Unit e membro fundador da Rede de Investigadores da Qualidade da Associação Portuguesa para a Qualidade.

