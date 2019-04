O Médio Oriente e Jerusalém

Tudo neste tempo de Páscoa cristã remete para Jerusalém. A Cidade Santa, cuja importância na fé é partilhada por cristãos, muçulmanos e judeus está ciclicamente nas notícias. Muitas vezes, por motivos relativamente trágicos ou potencialmente tensos, como o anúncio dos EUA da transferência da sua embaixada para Jerusalém.

Nesta edição especial do Da Capa à Contracapa, percorremos a história de Jerusalém, analisamos as relações entre as três religiões monoteístas e tentamos perceber quem tem interesse em quê no que toca ao estatuto de Jerusalém e à estabilidade do Médio Oriente.

O jornalista José Pedro Frazão conversa com António Dias Farinha, diretor do Instituto de Estudos Árabes e Islâmicos, Professor Jubilado da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, e considerado um dos maiores arabistas portugueses.

