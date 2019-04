Cada português deita 20 quilos de roupa ao lixo por ano

Imagine que vai mudar de casa, porque a família cresce e as divisões atuais já não lhe chegam. Tem brinquedos espalhados pelo tapete da sala, roupa pendurada nas cadeiras porque os seus roupeiros já estão a rebentar pelas costuras.

Fica arrepiado de cada vez que os abre, mas arranja logo 1001 desculpas para não lhes tocar. É a falta de tempo, ou a falta de coragem para se desfazer daquele casaco que já não usa há três anos mas que lhe traz tão boas memórias.

Ou seja, está mesmo a precisar de destralhar as suas quatro paredes, mas não sabe ao certo nem como, nem quando, nem por onde começar.

Mas se está mesmo numa de mudar de casa, é melhor começar a pensar no assunto. Porque o teletransporte é daquelas coisas que dá imenso jeito, mas só acontece nos filmes. E não todos. Só mesmo aqueles que metem criaturas estranhas e naves espaciais.

Mas destralhar, ou ver-se livre do que tem a mais mas continua a achar que lhe faz imensa falta, parece ter a sua ciência. A ponto de haver pessoas que dedicam parte do seu tempo a dar dicas em blogues.

Para começar, desfazer-se de três objetos por dia e ir apurando o seu olho clínico para, quando chegar à fase dos roupeiros, não ficar de lágrima ao canto do olho quando vir aquele baby-grow ou aquela mantinha que usava para envolver o seu filho ou filha, hoje com 12 ou 13 anos.

O melhor mesmo é aproveitar o destralhamento para apurar o seu sentido solidário. Afinal, há tanta peça de roupa perdida nos confins dos nossos armários que está em perfeitas condições para ter uma segunda oportunidade e há tanta gente a precisar de roupa para vestir. Infelizmente, a roupa que passa a ser lixo para muitos de nós, seria luxo para muitas outras pessoas.

Todos os anos os portugueses deitam ao lixo 200 mil toneladas de roupa. São 200 milhões de quilos de roupa, num país com 10 milhões de habitantes. O que significa que, no espaço de um ano, cada português deita 20 quilos de roupa ao lixo.

E porquê? Porque cada pessoa compra mais 60% das peças de vestuário do que comprava há 20 anos. Mas só as mantém durante metade do tempo.

Considerando que uma camisa de algodão pesa 150 gramas, uma camisola de lã 300 gramas, umas calças de ganga 500 gramas e as peças de roupa interior 100 gramas, isso significa que andamos com aproximadamente um quilo de roupa em cima do corpo.



É a roupa que nos veste e que mantemos até que a moda passe. Mas que daria para andarmos, pelo menos, 20 dias do ano vestidos.