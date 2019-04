"Muitas vezes coexistir no casamento é complicado, quanto mais no Governo"

Os comentadores da Renascença mostram-se críticos face às nomeações familiares dentro do Governo. No espaço de debate do programa As Três da Manhã, o professor universitário João Taborda da Gama considera que a existência de relações familiares próximas dentro do Conselho de Ministros é particularmente preocupante.

"Muitas vezes coexistir no casamento é complicado, quanto mais no mesmo Governo", diz,

Na mesma linha, o eurodeputado socialista Francisco Assis considera que esta é uma prática que não deve existir.

"O Executivo é um órgão colegial e os ministros têm de ter uma força própria, uma autonomia e uma independência absolutas para discutir os assuntos e para se oporem, por vezes, uns aos outros, e até ao primeiro-ministro, quando for caso disso, e é evidente que a circunstância de haver relações familiares muito próximas é negativo", diz Assis.