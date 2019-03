O eurodeputado socialista Francisco Assis reconhece que "usam-se demasiadas vezes os dinheiros públicos para a promoção de candidatos". O comentador da Renascença falava a propósito da polémica em torno das indicações da Comissão Nacional de Eleições (CNE) sobre inaugurações em tempo de campanha eleitoral.

O assunto esteve em discussão no espaço de debate do programa As Três da Manhã. Assis dá razão aos esclarecimentos prestados pela CNE, reconhecendo que "este problema existe, não foi inventado pela CNE".

Também sobre este assunto, o professor universitário João Taborda da Gama diz que o mais importante é a "linha da decência e da transparência".

"Aquilo que se tenta precaver é que os candidatos ao Parlamento Europeu não estejam a ser passeados de forma promocional por esse país fora a pretexto de inaugurações de certames de feiras dos enchidos ou do que quer que seja", eslarece.