30 anos de net. "Só uma mente alucinada pode ver na internet mais perigos do que vantagens"

O eurodeputado socialista Francisco Assis não tem dúvidas sobre as vantagens da internet. "Só uma mente alucinada é que pode ver na internet mais perigos do que vantagens", diz no espaço de debate do programa As Três da Manhã da Renascença.

Assis falava a propósito dos 30 anos da internet.

"É uma grande avanço tecnológico com repercurssões muito positivas para a humanidade em geral. Os aspetos negativos que possam estar associados à internet tenderão a ser corrigidos", acrescenta Assis.

Também o professor universitário João Taborda da Gama não tem dúvidas sobre os aspetos positivos da net, garantindo ter "zero receios". Taborda da Gama diz mesmo dar graças por viver "nesta época do mundo".

"É transformador, é preciso recuar talvez alguns séculos ou milénios para ter vivido numa época em que a transformação foi tão radical", remata.