Já há campeão?

Mesmo ficando a faltar dez jornadas para terminar o actual campeonato, a verdade é que a jornada deste fim-de-semana pode ter ajudado a clarificar algumas das dúvidas que se colocavam há pouco mais de 72 horas. Aliás, a previsão apontava nesse sentido: a vitória de um ou de outro dos contendores poderia abrir caminho ao futuro campeão.

Futebol Clube do Porto e Sport Lisboa e Benfica ofereceram no Estádio do Dragão um espectáculo como raramente se vê no nosso campeonato: jogo intenso, entrega total dos jogadores e duas equipas à procura de uma vitória que todos sabiam importantes.

Venceu o Benfica, e com justiça: foi a equipa mais competente e que soube matar o jogo em momentos decisivos.

Com um onze inicial que não surpreendeu, Bruno Lage conduziu os seus jogadores através de um plano que não deu chances ao seu adversário.

Já do lado dos Dragões foi notória a surpresa logo a abrir: afinal Sérgio Conceição tinha na manga cartas diferentes daquelas que eram esperadas, e aí pode ter começado a débacle da equipa que necessitava, pelo menos, de um empate para não ser atirada borda fora.

Agora ficam a faltar dez jornadas (trinta pontos) para o campeonato chegar ao fim.

E olhando para o calendário verifica-se que os lisboetas jogam seis vezes na Luz e quatro vezes fora, enquanto os portistas dividem a meio essas tarefas.

E quanto a dificuldades possíveis neste percurso, ambos vão ter de jogar em Braga, somando a isso a recepção ao Sporting no reduto azul e branco.

De resto, parecem acessíveis os demais jogos e suscepítveis de não criar grandes embaraços ao duo que comanda a classificação separado por dois pontos.

Portanto, do ponto de vista de muita gente o campeão pode ter sido encontrado na noite do último sábado.

Só que em futebol não se pode falar nunca de dados adquiridos, o que equivale por dizer que vamos ter uma luta titânica até ao fim.