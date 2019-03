Campainhas de alarme na economia

Exportações estão com o ritmo mais baixo desde 2012. Os números do INE, divulgados na última quinta-feira, mostram ter ficado comprometida a meta do governo de que a economia ia crescer 2,3% em 2018.

No conjunto do ano a expansão do PIB foi de apenas 2,1% confirmando as previsões de uma longa lista de instituições.

A verdade é que a Comissão Europeia, FMI, OCDE nunca haviam alinhado na versão mais otimista do governo do Partido Socialista.

O abrandamento do crescimento económico tem, entre outros fatores, a contribuição das exportações. Os indicadores do INE mostram ser preciso recuar no tempo até ao quarto trimestre de 2012 para detetar um momento em que, comparando as exportações de um trimestre com as de igual período do ano anterior, não se tenha registado uma subida como aconteceu no último trimestre de 2018 face a 2017.

O virtual zero do INE no crescimento homólogo das exportações deve fazer soar sinais de alarme na economia?

Esta é uma das questões para o Conversas Cruzadas onde se olhará também para os efeitos do Brexit no tecido económico do norte de Portugal (o mais vulnerável à saída britânica da UE) e à cimeira Kim-Trump de Saigão.