Tertúlia Bola Branca

“Bruno Fernandes é o jogador mais importante dos três grandes”

18 fev, 2019

A vitória do Sporting sobre o Braga (3-0), o grande momento de forma de Bruno Fernandes, a nova derrota dos arsenalistas para os “grandes”, o regresso do FC Porto às vitórias e a aposta do Benfica na juventude, na partida da Liga dos Campeões, foram temas em destaque na Tertúlia Bola Branca desta semana, com o treinador e comentador Domingos Paciência e os jornalistas Olivier Bonamici e Pedro Azevedo.