De mal a pior

Quando se esperava que frente a uma equipa em dificuldades desde há muito tempo, o Sporting fosse capaz de fazer prova de vida, aconteceu exactamente o contrário. E assim, os espanhóis do Villarreal acabaram por tornar fácil aquilo que antecipadamente poderia parecer difícil.

Depois de ver desaparecer do horizonte um campeonato a que faltam ainda treze jornadas para chegar ao fim, os leões de Marcel Keizer deverão ter-se despedido também ontem da Liga Europa. É verdade que havia razões seguras para não serem alimentados muitos optimismos, mas sair desta maneira é escandaloso e vexatório em demasia.

A equipa espanhola já não vencia desde o dia 13 de Dezembro passado. Por essa altura, lograra derrotar o Spartak de Moscovo por 2-1 no jogo de encerramento da fase de grupos da Liga Europa. Curiosamente, acaba por ser nesta mesma competição que o submarino amarelo acaba de voltar à tona para disparar com força sobre uma frágil embarcação perdida no mar encapelado em que navega há algum tempo.

E agora? As vozes contestatárias hão-de forçosamente fazer-se ouvir, porque há motivos de sobra para tal. E se é verdade que falta qualidade a uma grande parte dos jogadores do plantel leonino, não é menos certo que sobra uma parte demasiado importante dessa ausência de qualidade a quem lhe traça as linhas de orientação.

Daí que o ciclo agora vivido pelos leões promete tornar-se ainda mais difícil de contornar.

Seguem-se jogos de grau de dificuldade elevado, e não se vislumbram hipóteses de o atenuar.

Muitos associados e adeptos mostram disposição para virar as costas à equipa, mas também não desejam o regresso a um passado recente de triste memória.

O Sporting Clube de Portugal está ainda em condições de dar a volta a esta confrangedora situação? Por muita vontade que possa haver, não parece muito provável ter capacidade para inverter a marcha.

E no futebol não há milagres. Se não houver trabalho e qualidade, nada feito.

E, está à vista de todos: é esse o binómio que está ausente do grupo há largo tempo.