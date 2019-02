O que é a inteligência artificial?

O convidado do Da Capa à Contracapa é o Presidente e Professor do instituto Superior Técnico, Arlindo Oliveira, académico, investigador e escritor, autor de um novo ensaio que acaba de ser lançado pela Fundação Francisco Manuel dos Santos sobre Inteligência Artificial.

Autor de mais de 100 artigos científicos, vários artigos em conferências e do livro The Digital Mind , publicado pela MIT Press , Arlindo Oliveira é licenciado em engenharia pelo Instituto Superior Técnico e doutorado pela Universidade da Califórnia em Berkeley . É membro sénior do IEEE e da Academia Portuguesa de Engenharia. É também o Head of the Portuguese node of ELIXIR.

Para esta conversa, onde procuramos descobrir em que ponto estamos dessa grande aventura tecnológica, convidámos também alguém que nos mostra como é estar a viver na primeira pessoa a chamada Quarta Revolução Industrial: Paulo Gomes, especialista na área da inteligência artificial, é o Head of Artificial Intelligence & Machine Learning na CRITICAL Software. Que se juntará a nós via Skype.

Ao longo de mais de duas décadas, Paulo Gomes publicou mais de 100 artigos científicos sobre inteligência artificial, lecionou vários cursos sobre o tema na Universidade de Coimbra, apresentou dezenas de trabalhos sobre AI em várias conferências e liderou um amplo leque de projetos empresariais nesta área. Nos últimos oito anos foi também CEO de uma startup especializada na área de AI, que comercializava, à escala global, soluções avançadas de análise de dados.