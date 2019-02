São Bento à Sexta

Marcelo jornalista contra Marcelo presidente

08 fev, 2019

Foi uma verdadeira circulatura do quadrado. José Pedro Frazão, na Quinta do Bom Pastor, distribui conversa entre as ‘3 da politica’: Paula Caeiro Varela no Parlamento, Susana Madureira Martins, na residência oficial do primeiro-ministro, e Eunice Lourenço, na aldeia de Vila Verde dos Francos comentam a semana presidencial, a irritação do Governo com os enfermeiros e as posições dos partidos sobre a Venezuela. E ainda há tempo para recordar Paulo Portas