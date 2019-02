Bolsonaro, nuclear e cultura na despedida da Edição da Noite

Na Edição da Noite desta sexta-feira, 1 de fevereiro de 2019: um mês de Jair Bolsonaro na Presidência do Brasil, a decisão dos Estados Unidos abandonarem o acordo nuclear com a Rússia, o enquadramento do caso do pirata informático Rui Pinto e o magazine cultural Ensaio Geral.