​E hoje, há outra final?

Escrevemos ontem sobre a grande possibilidade de termos uma final antecipada no jogo entre Futebol Clube do Porto e Sport Lisboa e Benfica. E os 96 minutos disputados no estádio da Pedreira vieram confirmar o que antes era a nossa suposição.



Dragões e águias ofereceram ao país inteiro um espetáculo de enorme qualidade, muito intenso, com muitas oportunidades e quatro golos para colorir ainda mais a noite minhota.

Ganharam os portistas porque conseguiram ser mais fortes e, sobretudo, muito mais eficazes do que os seus adversários. Mas, atenção, as águias confirmaram capacidades para voltar ao seu nível, ou seja, voar mais alto.

Pelo meio, num jogo tão movimentado e propício a criar um prolongado contencioso, houve também o trabalho da equipa de arbitragem, cujo trabalho deixou dúvidas e proporcionou forte discussão.

As queixas mais contundentes vieram do lado do Benfica, mas o Porto também não se ficou pelo silêncio.

Por nós, ficou a ideia de que no lance mais discutível do desafio, ocorrido aos 46 minutos, altura em que não foi validado um golo aos lisboetas, o responsável pelo VAR falhou.

Hoje teremos a segunda parte da festa com os anfitriões a receberem o Sporting Clube de Portugal, no outro jogo em que vai ficar a conhecer-se o nome do outro finalista, adversário do já qualificado Porto para a noite do próximo sábado.

Não se espera um jogo marcado por tanta intensidade quanto o de ontem à noite.

E, como ontem, também não há favorito antecipado.

Oxalá tenhamos um desafio sem casos, com festa, e com a vitória de quem mais fizer para a merecer.