"Há um problema cultura e judicial de desvalorização” da violência doméstica

O comentador da Renascença Henrique Raposo considera que "há um problema cultural e judicial de desvalorização" da violência doméstica. O assunto foi abordado no espaço de debate do programa Carla Rocha - Manhã da Renascença a propósito da publicada do relatório do Grupo de Peritos para o Combate à Violência contra as Mulheres e a Violência Doméstica que conclui que há em Portugal falhas no combate à violência contra mulheres.

Raposo diz ainda que a baixa taxa de condenação efetiva dos agressores emite um sinal à comunidade de que "os homens podem continuar" a ser violentos.



Na mesma linha, o escritor Jacinto Lucas Pires lembra que as penas devem "ter uma função dissuasora" e "encorajar as mulheres a dizer que são vítimas de violência doméstica".

Os últimos dados conhecidos, relativos a 2018 e apresentados em meados de novembro passado pelo Observatório de Mulheres Assassinadas, davam conta de 24 mulheres assassinadas por familiares ou companheiros em Portugal, mais seis do que em 2017.