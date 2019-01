Aura Miguel Convida Teresa Folhadela

20 jan, 2019

A entrevistada desta semana do programa Aura Miguel Convida é Teresa Folhadela, uma enfermeira de 24 anos, natural do Porto, que trabalhou com refugiados no Grécia. Faz parte das Equipas de Jovens de Nossa Senhora e, agora, é voluntária na Jornada Mundial Juventude (JMJ), no Panamá.