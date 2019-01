São Bento à Sexta

A noite longa do PSD e as preocupações de Costa

18 jan, 2019

Depois da longa noite do Conselho nacional do PSD, as editoras de Política da Renascença, Eunice Lourenço, e da TVI, Paula Costa Simões, comentam a aprovação da moção de confiança de Rui Rio e a reação de Luís Montenegro. E também as eventuais consequências eleitorais da turbulência laranja. Mas a situação no PSD até pode fazer o primeiro-ministro sorrir, António Costa mostrou esta semana que tem preocupações. Assuntos para a conversa moderada por Celso Paiva Sol.