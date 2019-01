Edição da Noite

Brexit encalhou. E agora?

16 jan, 2019

Na Edição da Noite desta terça-feira, 15 de janeiro de 2019: o chumbo do Parlamento britânico ao acordo para o Brexit, o alerta do Presidente da República para os perigos de uma “justiça minimalista” na sessão solene de abertura do ano judicial e uma reportagem sobre lítio, um tesouro olhado com desconfiança pelas populações de Boticas.