Edição da Noite

Antevisão do Ano Judicial

15 jan, 2019

Na Edição da Noite desta segunda-feira, 14 de janeiro de 2019: o coordenador científico do Observatório Permanente da Justiça, Boaventura Sousa Santos, faz a antevisão do novo Ano Judicial; a luta pelo poder no PSD; a contagem decrescente para a votação de um acordo para o Brexit; e o programa Aura Miguel Convida, com o padre João Nogueira, capelão do Estabelecimento Prisional de Lisboa e visitador da prisão de alta segurança de Monsanto.