Edição da Noite

Eutanásia chega ao Tribunal dos Direitos do Homem

09 jan, 2019

Na Edição da Noite desta terça-feira, 8 de janeiro de 2019: um caso de eutanásia na Bélgica que chega ao Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, as crianças que consomem açúcar a mais, um português que esteve na Colômbia a dar formação para antigos guerrilheiros das FARC se integrarem na sociedade e uma reportagem sobre as perspetivas para 2019 dos habitantes de uma aldeia transmontana.