Brasil dividido

No Brasil, vaga de violência urbana no estado do Ceará é o primeiro teste para o recém-empossado presidente Bolsonaro.

Nos últimos quatro dias o Ceará viveu um clima de terror com dezenas de ataques praticados por facções do crime organizado.

Esta é a primeira grande crise de segurança pública a eclodir no governo Bolsonaro que não tem o dever constitucional de intervir na segurança, mas fez do tema, uma clara bandeira eleitoral.

Jair Bolsonaro que tem já na vaga de violência no Ceará o primeiro teste à cooperação com um governo estadual do Partido dos Trabalhadores produziu um discurso visto como desagregador e claramente polarizador na cerimónia de tomada de posse.

