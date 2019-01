​Apagou-se a luz

Poucas horas depois de termos colocado dúvidas sobre a continuidade de Rui Vitória no comando da equipa do Benfica, a notícia ecoou por todo o país: o Clube e o Treinador haviam chegado a acordo para a rescisão amigável do contrato que os ligava até ao ano de 2020, sendo que Vitória vai continuar a auferir todos os direitos desse contrato enquanto não assegurar trabalho justo de outra entidade desportiva.



Ficou apenas por saber se a iniciativa deste desenlace partiu da vontade do treinador ou se, ao contrário, foi o presidente a dar o primeiro passo nesse sentido.

Comunicada a decisão à CMVM ficou assim arredada a possibilidade de a luz voltar a acender-se numa noite destas no Seixal, ficando-se agora à espera do passo seguinte.

Para já, e em ritmo de interinidade, Bruno Lage, até agora responsável pela equipa B, assume o comando das operações, muito difíceis aliás, tendo em conta o calendário que se apresenta ao Benfica até ao fim deste ainda precoce mês de Janeiro.

O lugar de Rui Vitória já estava em risco há largo tempo, mas a sua situação agravou-se definitivamente depois da derrota humilhante sofrida pela Benfica em Portimão, onde aconteceram coisas perfeitamente inauditas: para além de dois golos apontados na própria baliza, deu-se ainda a expulsão do jogador mais credenciado da equipa.

A contestação, que já vinha subindo de tom, sobretudo depois de o Benfica ter deitado borda fora a oportunidade única de conquistar o penta-campeonato, atingiu o seu pico mais alto no barlavento algarvio. A sete pontos dos portistas, e deixando à vista exibições descoloridas a cada jogo que passava, excepto contra o Sporting de Braga, a tábua de salvação do treinador submergiu.

Agora coloca-se a necessidade da sua substituição, numa altura em que Jorge Jesus está a arrumar as malas para deixar a Arábia de regresso a Portugal.

Os responsáveis do clube da águia desmentem a possibilidade de se voltarem a abrir as portas ao técnico que há uma década trouxe os encarnados de volta às conquistas, mas a verdade é que o “namoro” tem sido deixado bem à vista nos tempos mais recentes.

Ao que parece, Luís Filipe Vieira tem pela frente um enorme desafio, uma vez que uma boa parte da família a que está ligado repudia um novo casamento.

Está por isso à vista mais um extenso capítulo da longa história cujo epílogo está muito longe de ser conhecido.