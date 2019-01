​Nova noite mal dormida

Depois de um mês mais ou menos calmo, e para isso muito contribuiu a sentença sobre o caso “e-toupeira”, os pesadelos voltam a ensombrar a Luz, até mesmo aquela que o presidente Vieira viu numa noite recente, e que, afinal, não lhe indicou o caminho do triunfo.



Em vésperas de Natal o Benfica teve o último lampejo: exibição de luxo no seu estádio cheio como um ovo, e derrota esmagadora sobre uma das melhores equipas do futebol português actual, o Sporting Clube de Braga. Pareceu, então, que estava virada a página do infortúnio, e que o sucesso voltara a bater à porta do emblema da águia.

Puro engano. Veio a seguir a Taça da Liga e com ela o reencontro com as noites mal dormidas, que voltaram a dar sinal no começo de um ano que se apresenta carregado de dúvidas.

Perder com o Portimonense, com dois auto-golos dos defesas-centrais, e vendo expulsar o seu jogador mais decisivo, obriga a carregar na tecla do retrocesso com tudo o que isso implica.

O que vai acontecer ao treinador Rui Vitória, cada vez mais contestado pela turba?

Que decisões bailam na mente de Luís Filipe Vieira, também atingido pelos sons de protesto cada vez mais audíveis?

Depois de ter deixado fugir o penta para o seu grande rival do Norte, nunca mais houve paz para as bandas da Luz. Veremos que gestão vai ser possível fazer nos tempos mais chegados, e em que sentido se desenvolverá. Vitória Continua? Vitória é substituído? E por quem?

E veremos se hoje a situação não fica ainda mais complicada para o Benfica. É que os encarnados têm os leões à perna, podendo fazê-los saltar do terceiro para o quarto lugar, se tudo correr bem à equipa discretamente bem comandada por Marcel Keizer.

A propósito: o Sporting pode desde já contar com um teste difícil frente aos azuis. Para além de ir defrontar logo à noite uma equipa de qualidade, esta está escudada no comando de um treinador, Silas, que começa a dar nas vistas.

Daí que todas as cautelas sejam poucas, para que em Alvalade não se venha a passar também por uma noite mal dormida.