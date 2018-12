Utilize o seguinte código HTML para publicar este audio no para o seu blog ou página pessoal:

O Mundo em Três Dimensões

Compras de Natal podem dar dores de cabeça

17 dez, 2018 • André Rodrigues , Paulo Teixeira (sonorização)

Estamos a começar a última semana antes do Natal e esta costuma ser, normalmente, a altura mais movimentada nos centros comerciais para fazer as últimas compras. Mas o quê que tudo isto tem a ver com dores de cabeça?