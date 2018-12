Ensaio Geral

Alice no Dona Maria II

15 dez, 2018 • Maria João Costa

O Ensaio Geral desta semana foi ao vivo no Teatro Nacional Dona Maria II. Os convidados são encenador Ricardo Neves-Neves e atriz Maria João Luis, da peça Alice no País das Maravilhas, e o encenador Miguel Fragata, da peça Montanha Russa, que regressa ao palco do Teatro Nacional Dona Maria II, em janeiro, com música dos Clã. Guilherme d’Oliveira Martins, do Centro Nacional de Cultura (CNC) e colaborador do Ensaio Geral, deixa algumas sugestões de livros para o Natal e fala da importância do teatro no pensamento sobre a vida.