​Exemplo que vem de fora

Do primeiro ao quinto lugar só houve motivos para festejos: Porto, Sporting, Braga, Benfica e Vitória de Guimarães ganharam os seus respetivos jogos, embora nuns casos com maiores dificuldades do que noutros.



Curiosamente, portistas e sportinguistas registaram os números mais expressivos, vencendo ambos por 4-1, enquanto o trio restante teve de contentar-se com vitórias pela diferença mínima. No entanto, e como tantas vezes salientam os treinadores, o mais importante acabou por ser alcançado. Ou seja, o que verdadeiramente estava em causa, a conquista de mais três pontos, não saiu minimamente beliscado, ainda que nem todas as exibições tenham merecido notas altamente positivas.

E, porque citámos os treinadores, grosso modo, há um deles que merece nota muito positiva pelo seu discurso no final do jogo em que participou a sua equipa.

Referimo-nos ao holandês, e citamos já propositadamente a sua nacionalidade, Marcel Kaizer pela forma como abordou o jogo que a sua equipa venceu, sobretudo pela exibição na segunda parte, já que, antes disso, andou muito próximo do desastre.

Primeiro, porque o novel técnico leonino foi o primeiro a reconhecer o mau desempenho dos seus jogadores no primeiro tempo, e depois porque não só se recusou a abordar o trabalho do árbitro como acrescentou que não o fará no futuro.

Vale a pena acrescentar que por cá não estamos habituados a este discurso.

E, para confirmar, basta recordarmos a posição assumida, na mesma altura, pelo seu colega português cuja equipa acabara de defrontar, e que poucas referências fez ao jogo, para além das críticas ao trabalho do juiz da partida.

É bom ter memória: em tempos que já lá vão, o Paços de Ferreira, então treinado por José Mota, ganhou em Alvalade com um golo marcado com a mão por Rony (lembram-se?) retirando ao Sporting a possibilidade de ser campeão nessa temporada.