Ensaio Geral

O “Quebra Nozes” e outras sugestões para o Natal

08 dez, 2018

Aproximamo-nos do Natal e o Ensaio Geral dá-lhe sugestões para ir ver e ouvir. Desde logo a nova exposição que está patente no Museu de Arte Popular em Lisboa que reflete sobre o Património português, mas também sobre o novo disco do pianista Júlio Resende. Atenções também para “Quebra Nozes”, um clássico, desta vez dançado pela Companhia Nacional de Bailado num programa que conta, como sempre, com as sugestões de Guilherme d’Oliveira Martins.