O desafio de Marcelo para salvar os media

Na cerimónia dos prémios Gazeta 2017, o Presidente da República disse existir uma “situação de emergência” nos meios nacionais que “já constitui um problema democrático e de regime”.

“A grande interrogação que tenho formulado a mim mesmo é a seguinte: até que ponto o Estado não tem a obrigação de intervir?”, questionou Marcelo Rebelo de Sousa.

O cenário do Estado ‘intervir’ e apoiar a comunicação social é um tema sempre desconfortável, mas, se como diz Marcelo, “a crise nos media é a crise da liberdade e da democracia” não deve o Estado assumir responsabilidades até que se encontre um novo modelo de negócio para reverter o cenário em que o digital transformou o sector? Agiu bem o presidente ao colocar o assunto na agenda?

Estas são questões a perseguir no Conversas Cruzadas, em que se olhará também para o OE 2019 a sair do Parlamento 100 milhões de euros mais pesado do que entrou e para a visita do Presidente chinês a Portugal, terça e quarta-feira. Xi Jiping chega a Lisboa num período de crescente desconfiança da União Europeia face aos interesses geoestratégicos de Pequim.