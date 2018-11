Mudar para tudo ficar na mesma

O Presidente do Benfica veio ontem a público para abordar o momento transcendente por que passa o clube que dirige, o Sport Lisboa e Benfica, e que tem a ver exclusivamente com o futebol.

Como todos sabemos, o Benfica está a viver uma situação complicada, no rescaldo de uma pesada derrota frente ao Bayern de Munique que o afasta da Liga dos Campeões Europeus. Mas esse é apenas um ponto negativo da carreira dos encarnados, pois em dias anteriores já tudo tinha corrido mal em desafios de menor responsabilidade e contras equipas menos credenciadas, tanto no campeonato como na Liga.

Como consequência de todos estes “desastres”, surgiu de imediato a notícia do afastamento de Rui Vitória do comando da equipa e, cumulativamente, a possibilidade do regresso de Jorge Jesus para retomar o lugar que já ocupou durante seis anos.

A tempestade que se gerou de imediato obrigou o líder benfiquista a dar a cara e esclarecer as dúvidas que pairavam há algum tempo.

Luís Filipe Vieira assumiu assim a responsabilidade de manter Rui Vitória, embora na noite anterior chegasse a estar sobre a mesa a possibilidade de despedimento do técnico.

Tomada a decisão, fica assim uma pesada responsabilidade sobre os ombros de ambos. Que só pode ser atenuada se o futebol começar a produzir mais e melhor, e volte em força à disputa do título de campeão nacional.

O primeiro grande teste tem já data e hora: sábado, às 18 horas, no estádio da Luz, frente à equipa do Feirense. Neste dia e nesta hora pode terminar o futuro prometido por Luís Filipe Vieira.

Fica por enquanto a dúvida sobre se o treinador e a sua equipa vão ser capazes de iniciar um novo ciclo, que traga paz e felicidade ao Benfica.